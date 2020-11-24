Антимасочник из СССР подал в полицию заявление на барнаульский магазин

Видео опубликовали в группе «Инцидент Барнаул». Полицейским мужчина начал рассказывать, что два кассира и заместитель директора магазина отказали ему в покупке продуктов, потому что он был без маски.
Барнаулец написал заявление о том, что нарушены его права, и хотел передать его правоохранителям, но у тех были свои аргументы.
«Распоряжение губернатора Алтайского края знаете?», — поинтересовался лейтенант полиции по Индустриальному району.
«Не знаю и знать не хочу», — честно ответил антимасочник.
Тогда полицейский попросил его проследовать в служебный автомобиль, на что мужчина сначала попросил его показать документы, потом интересовался, на каких основаниях его задерживают.
В итоге мужчина все же прошел к машине с полицейскими.
Не исключено, что это первый случай протеста антимасочника, который не сопровождался бурным скандалом.
Ранее в Барнауле члены общественной организации БДПИСИЗ устроили акцию неповиновения в трамвае и у здания «Горэлектротранса»