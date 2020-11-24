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Происшествия

Антимасочник из СССР подал в полицию заявление на барнаульский магазин

Барнаульский антимасочник пытался доказать свою правоту тем, что он родился в СССР и законам Российской Федерации не подчиняется. Причем полицию в магазин он вызывал сам, чтобы передать заявление, которое написал на руководство торговой точки.

Масочный режим. Коронавирус.
Масочный режим. Коронавирус.
СС0

Видео опубликовали в группе «Инцидент Барнаул». Полицейским мужчина начал рассказывать, что два кассира и заместитель директора магазина отказали ему в покупке продуктов, потому что он был без маски.

Барнаулец написал заявление о том, что нарушены его права, и хотел передать его правоохранителям, но у тех были свои аргументы.

«Распоряжение губернатора Алтайского края знаете?», — поинтересовался лейтенант полиции по Индустриальному району.

«Не знаю и знать не хочу», — честно ответил антимасочник.

Тогда полицейский попросил его проследовать в служебный автомобиль, на что мужчина сначала попросил его показать документы, потом интересовался, на каких основаниях его задерживают.


В итоге мужчина все же прошел к машине с полицейскими.

Не исключено, что это первый случай протеста антимасочника, который не сопровождался бурным скандалом.

Ранее в Барнауле члены общественной организации БДПИСИЗ устроили акцию неповиновения в трамвае и у здания «Горэлектротранса»

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