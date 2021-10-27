Антимонопольщики возбудили дело против «яблочников»

App Store запрещает разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами магазина приложений, говорится в сообщении ФАС.

Так, Apple требует от разработчиков удалять ссылки на свои интернет-ресурсы и изменять функционал приложения так, чтобы форма регистрации не вела на другие сайты.

Этими действиями, считают в ведомстве, Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS. Ранее компании было выдано предупреждение об устранении этого нарушения до 30 сентября, однако оно исполнено не было, пишет bfm.ru.

В случае признания Apple нарушившей закон о защите конкуренции ей может грозить оборотный штраф от суммы выручки на рынке, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что через Apple Pay и Google Pay стали воровать мошенники деньги россиян.