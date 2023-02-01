1 февраля
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Происшествия

Арестовали рубцовчанина, который поджег дом с тремя людьми

Заключили под стражу 34-летнего жителя Рубцовска, которого подозревают в убийстве трех человек, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Обвиняемый под арестом.
Обвиняемый под арестом.
СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Напомним, пожар в частном доме в Рубцовске ул. Заводской, 108 произошел 26 января.

В пожаре погибли 34-летняя хозяйка дома Екатерина, ее 64-летняя мать и знакомый семьи, временно проживающий в доме. Дети выбежали через окно и спаслись.

Как сообщает следствие, поджог устроил 34-летний сожитель погибшей.

Вечером 26 января у подозреваемого и его сожительницы произошла бытовая ссора. После нее мужчина разозлился и пообещал другим жильцам дома, что он их «сожжет ночью». Об этом рассказали уже дети, которым удалось спастись.

В итоге ночью, когда все спали, подозреваемый облил веранду бензином и бросил спичку.

В скором времени мужчине предъявят обвинение. Из-за тяжести дело передали в первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Алтайскому краю.

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