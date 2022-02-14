Арестовали сына замглавы МВД

Депутат Александр Хинштейн сообщил подробности спецоперации сотрудников Самарского УФСБ.
В Самаре при попытке дать взятку в 18 млн рублей сотрудникам правоохранительных органов были задержаны три человека.
Наряду с Денисом Зубовым в ходе спецоперации задержаны также президент мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» Игорь Карпов и бывший директор ООО «МО НТП» Василий Ермаков, пишет bfm.ru.
Деньги должны были быть переданы за покровительство нефтебазы «МО НТП». При этом задержанные обещали ежемесячно платить еще по 5 млн рублей.
Ранее за хищение 700 млн рублей арестовали двух сотрудников Минобороны