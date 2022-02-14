14 февраля -4°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Арестовали сына замглавы МВД

Самарский районный суд по делу о даче взятки на два месяца арестовал Дениса Зубова, сына замглавы МВД РФ Игоря Зубова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Наручники. Преступление. Криминал.
Наручники. Преступление. Криминал.
CC0

Депутат Александр Хинштейн сообщил подробности спецоперации сотрудников Самарского УФСБ.

В Самаре при попытке дать взятку в 18 млн рублей сотрудникам правоохранительных органов были задержаны три человека.

Наряду с Денисом Зубовым в ходе спецоперации задержаны также президент мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» Игорь Карпов и бывший директор ООО «МО НТП» Василий Ермаков, пишет bfm.ru.

Деньги должны были быть переданы за покровительство нефтебазы «МО НТП». При этом задержанные обещали ежемесячно платить еще по 5 млн рублей.

Ранее за хищение 700 млн рублей арестовали двух сотрудников Минобороны

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость