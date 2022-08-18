18 августа
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Происшествия

Арестован конвоированный зампред правительства крупного российского региона

Басманный суд Москвы арестовал до 15 октября заместителя председателя правительства Ленинградской области Сергея Харлашкина, сообщает bfm.ru.

Суд.
Суд.
Pixabay.com

Суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета России.

Харлашкина задержали в ночь на 17 августа в Санкт-Петербурге и конвоировали в Москву.

Что произошло

Уголовное дело возбудили по заявлению Россельхозбанка.

В 2015 году комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга под гарантию Россельхозбанка был заключен госконтракт с «Метростроем».

Компания сорвала строительство объекта, а банк возместил комитету более 1,4 млрд рублей.

Чиновнику грозит от 3−10 лет лишения свободы.

Ранее активы проживающего в Москве «архитектора Путина» арестовали в Италии. А в сибирском регионе арестовали министра транспорта.

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