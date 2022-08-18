Арестован конвоированный зампред правительства крупного российского региона

Суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета России.
Харлашкина задержали в ночь на 17 августа в Санкт-Петербурге и конвоировали в Москву.
Что произошло
Уголовное дело возбудили по заявлению Россельхозбанка.
В 2015 году комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга под гарантию Россельхозбанка был заключен госконтракт с «Метростроем».
Компания сорвала строительство объекта, а банк возместил комитету более 1,4 млрд рублей.
Чиновнику грозит от 3−10 лет лишения свободы.
Ранее активы проживающего в Москве «архитектора Путина» арестовали в Италии. А в сибирском регионе арестовали министра транспорта.