Арестован конвоированный зампред правительства крупного российского региона

Суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета России.

Харлашкина задержали в ночь на 17 августа в Санкт-Петербурге и конвоировали в Москву.

Что произошло

Уголовное дело возбудили по заявлению Россельхозбанка.

В 2015 году комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга под гарантию Россельхозбанка был заключен госконтракт с «Метростроем».

Компания сорвала строительство объекта, а банк возместил комитету более 1,4 млрд рублей.

Чиновнику грозит от 3−10 лет лишения свободы.

Ранее активы проживающего в Москве «архитектора Путина» арестовали в Италии. А в сибирском регионе арестовали министра транспорта.