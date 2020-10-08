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Происшествия

Арестованы шесть высокопоставленных сотрудников Пенсионного фонда

Басманный суд Москвы арестовал до 1 декабря шестерых высокопоставленных сотрудников Пенсионного фонда РФ, подозреваемых в получении взяток от банкира Алексея Ананьева, передает ТАСС.

Наручники. Преступление. Криминал.
Наручники. Преступление. Криминал.
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Экс-начальник департамента ПФР по осуществлению закупок Александр Руднев, бывший начальник департамента информационных технологий ПФР Дмитрий Кузнецов, экс-начальник департамента по обеспечению информационной безопасности фонда Евгений Никитин, бывший начальник департамента управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы ПФР Рубен Эфианджян, экс-начальник департамента организации предоставления государственных услуг и цифрового развития ПФР Евгений Турчак и бывший начальник Межрегионального информационного центра пенсионного фонда Константин Янкин подозреваются в получение взятки в особо крупном размере с использованием служебного положения по предварительному сговору (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По данным следствия, Алексей Ананьев (объявлен в розыск) давал взятки сотрудникам Пенсионного фонда России в обмен на покровительство при заключении госконтрактов.

Если вина арестованных будет доказана, им грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, либо штраф от 3 млн до 5 млн рублей, пишет polit.ru.

О братьях православных

Алексей Ананьев и его брат Дмитрий известны тесными связями с Русской православной церковью (РПЦ). Бизнесмены регулярно жертвовали деньги на строительство храмов и монастырей. Из-за этого их часто называют православными олигархами.

Братья являлись учредителями «Промсвязьбанка». В 2018 году кредитная организация подала заявление в полицию на бывших совладельцев, возбуждено уголовное дело о «противоправной деятельности». Обоих банкиров объявили в международный розыск.

Между тем британские компании бывшего члена Совета Федерации от Ямала Дмитрия Ананьева за год увеличили активы в несколько десятков тысяч раз.

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