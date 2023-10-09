Армия Израиля закончила бои в городах

Сейчас ни в одном из возвращенных под контроль городов боевых действий нет.
Однако есть вероятность, что в этом районе все еще находятся террористы.
Ранее Аллу Пугачеву с Галкиным* заметили в аэропорту Израиля.
Главный представитель армии обороны Израиля заявил, что контроль над всеми городами на границе с сектором Газа восстановлен, сообщает URA.ru.
Сейчас ни в одном из возвращенных под контроль городов боевых действий нет.
Однако есть вероятность, что в этом районе все еще находятся террористы.
Ранее Аллу Пугачеву с Галкиным* заметили в аэропорту Израиля.
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