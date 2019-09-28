Аварийный Boeing улетел из Барнаула в московский аэропорт. Но остались вопросы

После жесткой посадки 25 сентября самолет все время находился на месте остановки на взлетно-посадочной полосе барнаульского аэродрома.

Самолет осматривали специалисты межрегионального управления Росавиации, следователи.

Еще 26 сентября в барнаульский аэропорт прибыл резервный борт и инженерами авиакомпании. По некоторым данным, лайнер также привез груз — некоторые детали для восстановления поврежденной стойки шасси. Инженеры также восстанавливали и «упаковывали» надувные аварийные трапы.

Авиакомпания сделала специальное заявление, в котором указала, что «возгорание не подтвердилось».

Между тем некоторые пассажиры, не поддавшиеся панике после спуска по аварийным трапуам, заметили на полосе фрагменты каких-то деталей. Возможно, от стойки шасси <очевидцы все говорят о жестком касании полосы, после чего самолет ушел на второй круг>. Во всяком случае, на взлетно-посадочной полосе не должны находиться «какие-то» фрагменты. И за этим следят специальные службы аэропорта.

Однако сотрудники Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ пока отказываются комментировать — что все-таки произошло во время злополучной посадки в барнаульском аэропорту. На сайте ведомства по-прежнему указано, что во время посадки у Boeing произошло возгорание задней правой стойки шасси.

Уже появились комментарии на авиационных форумах по поводу возгорания: «Скорее всего произошел перегрев тормоза, и при попадании колеса в лужу выделился пар, который был воспринят снаружи очевидцами как дым», «На правой стойке произошло разрушение тормозных дисков со стороны внешних колёс. Обычно происходит вследствие заклинивания и последующего перегрева, в данном случае закончилось возгоранием»,"При выплавлении термосвидетелей (извещателей) колесо должны снять с эксплуатации. И тормоз отправляется на переборку и диагностику. Причем, в первую очередь именно тормоз меняется".

Однако мнения «диванных комментаторов», как правило критикуются спецами.

Но точно известно — 344 человека (334 пассажира и 10 членов экипажа) — покинули лайнер в рекордный срок. За три минуты.

Следственные действия продолжаются.

Что произошло

Вечером 25 сентября в аэропорту Барнаула произошло ЧП: загорелась шина задней правой стойки шасси у Boeing 767−300, который выполнял чартерный рейс Камрань (Вьетнам) — Барнаул. Лайнер совершил жесткую посадку. На борту находились 334 пассажира и 10 членов экипажа.

Командир воздушного судна (КВС) после касания полосы сообщил о возгорании шасси и увел самолет на второй круг. Авиадиспетчер объявил тревогу, в 21.15 местного времени, спасательные службы аэропорта были на месте происшествия. В 21.26 задымление ликвидировали.

Высадка пассажиров осуществлялась по аварийным трапам.

Boeing-767 после аварийной посадки в барнаульском аэропорту. zapsib-sut.sledcom.ru

По сообщению регионального минздрава, в эвакуации пассажиров участвовало семь бригад скорой помощи. На месте ЧП работали психологи.

Пострадавшие

После жесткой посадки в барнаульском аэропорту госпитализация потребовалась одному человеку, всего за медицинской помощью обратились 49 человек, сообщил 26 сентября на пресс-конференции министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.