Авиадиспетчер пожертвовал собой, чтобы спасти пассажиров во время разрушительного землетрясения

Власти и жители Индонезии воздают посмертные почести 21-летнему авиадиспетчеру Антониусу Гунавану Агунге, который пожертвовал собой, выводя пассажирский лайнер за пределы зоны бедствия.

Авиадиспетчер руководил взлетом самолета авиакомпании Batik Air в тот момент, когда началось сильное землетрясение. Парень отказался покидать рушившуюся диспетчерскую вышку, пока борт не взлетел.

Отрыв самолета от земли совпал с особо сильным толчком, начала рушиться крыша командно-диспетчерского пункта. Агунг выпрыгнул из окна, сломав себе руки, ноги и ребра, пишет bbc.com.

Он умер в вертолете, перевозившем его в специализированную клинику.

По словам представителя Air Navigation Indonesia Йоханнеса Сирайта, поступок 21-летнего авиадиспетчера спас от гибели сотни пассажиров. В знак признания его заслуг Агунг был посмертно повышен в должности на две ступени.

Прессе представлены фотографии, на которых военные перевозят тело Антониуса Гунавана Агунга для захоронения.

«Героический поступок. Хорошего полета на небеса, Агунг. Покойся с миром», — пишут пользователи сети во всем мире.

Telah wafat saat menjalankan tugasnya sebagai personel layanan navigasi penerbangan, Saudara Anthonius Gunawan Agung, Air Traffic Controller (ATC) AirNav Indonesia Cabang Palu pada Sabtu (29/09).#RIPAgung #DoaUntukSulteng#PrayforDonggala #PrayforPalu pic.twitter.com/6Wpobp3R7m — AirNav Indonesia (@AirNav_Official) 29 сентября 2018 г.

Жертвами землетрясения магнитудой 7,5 и последовавшего за ним опустошительного цунами стали, по последним данным, более 1200 человек. Но ожидается, что это число будет расти. Спасатели пока не добрались в самые отдаленные районы бедствия, пишет mail.ru.