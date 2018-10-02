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Авиадиспетчер пожертвовал собой, чтобы спасти пассажиров во время разрушительного землетрясения

Власти и жители Индонезии воздают посмертные почести 21-летнему авиадиспетчеру Антониусу Гунавану Агунге, который пожертвовал собой, выводя пассажирский лайнер за пределы зоны бедствия.

Самолет
Самолет
CC0

Авиадиспетчер руководил взлетом самолета авиакомпании Batik Air в тот момент, когда началось сильное землетрясение. Парень отказался покидать рушившуюся диспетчерскую вышку, пока борт не взлетел.

Отрыв самолета от земли совпал с особо сильным толчком, начала рушиться крыша командно-диспетчерского пункта. Агунг выпрыгнул из окна, сломав себе руки, ноги и ребра, пишет bbc.com.

Он умер в вертолете, перевозившем его в специализированную клинику.

По словам представителя Air Navigation Indonesia Йоханнеса Сирайта, поступок 21-летнего авиадиспетчера спас от гибели сотни пассажиров. В знак признания его заслуг Агунг был посмертно повышен в должности на две ступени.

Прессе представлены фотографии, на которых военные перевозят тело Антониуса Гунавана Агунга для захоронения.

«Героический поступок. Хорошего полета на небеса, Агунг. Покойся с миром», — пишут пользователи сети во всем мире.

Жертвами землетрясения магнитудой 7,5 и последовавшего за ним опустошительного цунами стали, по последним данным, более 1200 человек. Но ожидается, что это число будет расти. Спасатели пока не добрались в самые отдаленные районы бедствия, пишет mail.ru.

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