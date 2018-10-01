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Больше тысячи человек погибло из-за землетрясения и цунами в Индонезии

На индонезийском острове Сулавеси в результате землетрясения и цунами погибли больше 1,2 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание The Straits Times.

Землетрясение и цунами на острове Сулавеси.
Землетрясение и цунами на острове Сулавеси.
https://regional.kompas.com

Издание The Straits Times сообщает, что по данным спасателей число жертв может еще увеличиться. Стала поступать информация из провинции Центральной Сулавеси, района Дунгала, где магнитуда землетрясения была 7,4.

Ранее сообщалось, что в городе Палу, административном центре этой провинции, погибло 832 человека. Ранения получили более 900 человек, их эвакуировали в соседнюю провинцию Южный Сулавеси.

28 сентября в провинции Центральный Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,4. В течение двух суток зафиксировали около 170 повторных толков. Из-за землетрясения возникло цунами: высота волн достигала 3−5 метров.

РИА Новости ранее сообщало, что, по предварительным данным, россиян среди погибших нет. В российском посольстве в Индонезии уточнили, что землетрясение и цунами затронули нетуристический район.

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