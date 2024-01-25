Автобус влетел в толпу пешеходов в Санкт-Петербурге. Кто виноват и кто пострадал — разбор altapress.ru

Обстоятельства
Пассажирский автобус №152 выехал на тротуар и сбил как минимум пятерых пешеходов в Василеостровском районе Петербурга. Момент ДТП зафиксировали камеры наружного наблюдения.
Судя по видео, автобус резко увеличил скорость на перекрестке, подскочил на трамвайных путях и свернул на улицу Беринга. На своем пути он сбил дорожные знаки и пешеходов, несколько метров проехав по тротуару. Некоторых людей доставали из-под автобуса с помощью автокрана.
Причина
По предварительным данным, в ДТП нет виновных. Авария произошла из-за того, что водитель не смог совладать с педалями. Причиной этому стала боль в ноге.
Автобус исправен и не имеет технических замечаний. Водитель был трезв, все его документы в норме. За несколько лет на нарушении ПДД попался всего лишь раз.
По мнению очевидцев водитель мог запаниковать.
Пострадавшие
Предварительно, пострадали пятеро человек, среди них — 16-летний подросток. Всех пострадавших госпитализировали.
Четверо находятся в тяжелом состоянии.
Компенсация
Известно, что перевозчик сотрудничает со следствием.
Компания готова оказать помощь пострадавшим в стационаре до их полного выздоровления. Также ее представители подчеркнули, что помогут получить страховые выплаты.
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