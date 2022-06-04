Автомобиль без водителя выкатился и заблокировал трамвайные пути в Барнауле

Как уточняют очевидцы, машина выкатилась без водителя.
«Видимо на ручник забыли поставить», — полагает автор поста.
К счастью, другие автомобили неуправляемая иномарка не задела.
Ранее в Барнауле у маршрутки № 59 на ходу отпали колеса.
Днем 4 июня в Барнауле на пр. Красноармейском оказалось заблокировано движение из-за выехавшего на рельсы автомобиля, пишет «Инцидент Барнаул».
Как уточняют очевидцы, машина выкатилась без водителя.
«Видимо на ручник забыли поставить», — полагает автор поста.
К счастью, другие автомобили неуправляемая иномарка не задела.
Ранее в Барнауле у маршрутки № 59 на ходу отпали колеса.
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