Автомобиль на полной скорости врезался в остановку, погиб человек. Подробности

В следственном комитете рассказали подробности.
Как оказалось, водитель «Мазды» не справился с управлением и врезался в остановку.
Мужчина-пешеход погиб на месте, еще одну гражданку с множественными травмами госпитализировали.
Виновный водитель иномарки и два пассажира не оказали помощь пострадавшим и скрылись с места происшествия.
Полиция возбудила уголовное дело о нарушении водителем ПДД, повлекшем гибель человека.
По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа ход расследования поставили на контроль.
Ранее женщина без прав устроила смертельное ДТП, в котором погиб пассажир.