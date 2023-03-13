13 марта
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Происшествия

Автомобиль на полной скорости врезался в остановку, погиб человек. Подробности

Водитель 12 марта сбил остановку в Новоалтайске, на которой стояли люди, сообщает «Инцидент Барнаул».

Автомобиль врезался в остановку.
Автомобиль врезался в остановку.
"Инцидент Барнаул"

В следственном комитете рассказали подробности.

Как оказалось, водитель «Мазды» не справился с управлением и врезался в остановку.

Мужчина-пешеход погиб на месте, еще одну гражданку с множественными травмами госпитализировали.

Виновный водитель иномарки и два пассажира не оказали помощь пострадавшим и скрылись с места происшествия.

Полиция возбудила уголовное дело о нарушении водителем ПДД, повлекшем гибель человека.

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа ход расследования поставили на контроль.

Ранее женщина без прав устроила смертельное ДТП, в котором погиб пассажир.

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