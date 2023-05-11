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Происшествия

Автомобиль упал с обрыва в сибирском городе - погибло пять человек

Страшное ДТП произошло на юге в Красноярском крае 11 мая. В аварии погибло пять человек. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

Автомобиль упал с обрыва в сибирском городе
Автомобиль упал с обрыва в сибирском городе
ГУ МВД по Красноярскому краю

По данным ГУ МВД, трагедия произошла на 4-м километре автодороги село Каптырево - село Субботнино в Шушенском районе.

По предварительным данным, автомобиль слетел с обрыва и упал в пруд. Полицейские обнаружили в воде белый автомобиль Toyota. Также на месте происшествия на дороге обнаружили следы заноса.

Предварительно известно, что в ДТП погибло пять человек - четыре пассажира и один водитель. Среди них - три женщины и двое мужчин. В настоящее время личности погибших устанавливаются.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства случившегося", - сообщают в ведомстве.

Ранее поезд сошел с рельсов из-за взрывного устройства на путях в Брянской области.

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