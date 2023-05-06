Массовое ДТП произошло на Чуйском тракте

Авария произошла в Тальменском районе около 12:15 на 166 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт» вблизи поселка Среднесибирский.
По предварительной информации, 56-летний водитель Lada Kalina ехал со стороны Барнаула в направлении Новосибирска.
Он выехал на встречную полосу и столкнулся сразу с несколькими ехавшими навстречу автомобилями: Kia Sportage, Nissan Wingroad и Honda Odyssey.
Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно выехали на место происшествия для оказания помощи пострадавшим и организации дорожного движения.
В результате ДТП водитель Lada Kalina получил травмы различной степени тяжести. Его госпитализировали в медицинское учреждение.
На данный момент сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства.