Массовое ДТП произошло на Чуйском тракте

На Чуйском тракте произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей 6 мая. Есть пострадавшие. Об этом сообщает Госавтоиснпекция Алтайского края.

Авария произошла в Тальменском районе около 12:15 на 166 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт» вблизи поселка Среднесибирский.

По предварительной информации, 56-летний водитель Lada Kalina ехал со стороны Барнаула в направлении Новосибирска.

Он выехал на встречную полосу и столкнулся сразу с несколькими ехавшими навстречу автомобилями: Kia Sportage, Nissan Wingroad и Honda Odyssey.

Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно выехали на место происшествия для оказания помощи пострадавшим и организации дорожного движения.

В результате ДТП водитель Lada Kalina получил травмы различной степени тяжести. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства.