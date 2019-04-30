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Происшествия

Банду педофилов осудили в Ярославской области

В Ярославской области трое мужчин и шесть женщин получили от 6,5 до 21 года колонии по делу о педофилии.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
СС0

С 2011 по 2015 годы злоумышленники в Ярославле и в Ярославской области неоднократно совершали преступления против половой неприкосновенности детей.

Потерпевшими признаны шесть девочек в возрасте от девяти до 14 лет.

Четверо подсудимых-женщин — близкие родственницы детей. Число эпизодов преступлений у некоторых подсудимых достигает 16, пишет bfm.ru.

В зависимости от роли каждого осужденные признаны виновными в совершении преступлений по статьям «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера», «Пособничество в изнасиловании», «Пособничество в насильственных действиях сексуального характера».

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае педофил развращал девочек на гидроцикле. Следствию удалось доказать, что мужчина развратил шесть девочек и совершал с ними насильственные действия.

Также барнаульский суд вынес приговор священнику, которого признали виновным в надругательстве над 13-летней девочкой. Ему дали 12 лет и 2 месяца лишения свободы.

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