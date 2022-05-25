25 мая
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Происшествия

Баран получил три года заточения в военном лагере за убийство женщины

Странная история с бараном, которого приговорили к трем годам тюремного заключения после того, как признали виновным в убийстве женщины.

Баран.
Баран.
CC0

Это случилось в Южном Судане.

Баран был взят под стражу полицейскими после того, как он напал на 45-летнюю женщину — он несколько раз ударил ее головой и сломал ребра. От полученных травм женщина сразу скончалась, пишет ndtv.com.

«Владелец невиновен, а баран совершил преступление, поэтому он заслуживает ареста, а затем дело будет передано в суд обычного права, где дело может быть передано мирным путем», — объяснил майор полиции.

Следующие три года баран проведет в военном лагере. Местный суд постановил — владелец барана должен передать пять коров семье жертвы.

Между тем в Египте открыли аллею баранов для путешественников.

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