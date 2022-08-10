Баранки, деньги, два ствола. Сибиряка подозревают в организации наркопритона

Жителя Иркутской области обвинили в содержании притона для наркозависимых. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Обвиняемый — мужчина 36 лет, ранее судимый. По его словам, он содержал свою жилплощадь в качестве наркопритона. Платили ему деньгами, чаем и баранками. Мужчина принимал наркозависимых с марта по июль 2022 года.

«В жилище подозреваемого правоохранители обнаружили остатками наркотических веществ, а также приспособление для их употребления. Кроме того, в отношении одного постоянного посетителя составлены административные материалы за употребление наркотических веществ без назначения врача», — говорится в сообщении пресс-службы.

На подозреваемого заведели уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств». Ему грозит до четырех лет лишения свободы.