10 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Баранки, деньги, два ствола. Сибиряка подозревают в организации наркопритона

Жителя Иркутской области обвинили в содержании притона для наркозависимых. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Обвиняемый — мужчина 36 лет, ранее судимый. По его словам, он содержал свою жилплощадь в качестве наркопритона. Платили ему деньгами, чаем и баранками. Мужчина принимал наркозависимых с марта по июль 2022 года.

«В жилище подозреваемого правоохранители обнаружили остатками наркотических веществ, а также приспособление для их употребления. Кроме того, в отношении одного постоянного посетителя составлены административные материалы за употребление наркотических веществ без назначения врача», — говорится в сообщении пресс-службы.

На подозреваемого заведели уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств». Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость