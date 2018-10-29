Барнаулец чуть не задушил беременную жену из ревности

Барнаулец получил условный срок за то, что угрожал убийством своей беременной жене и душил ее. Мужчина вспылил из-за того, что приревновал супругу.

Как altapress.ru рассказала старший помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Елена Сербова, пара поссорилась в августе 2018 года во дворе своего дома.

Незадолго до этого женщина отлучилась из дома к соседке, а мужа в это время скрутил приступ ревности. Ему показалось, что находящаяся в то время на 7 месяце беременности жена может ему изменять.

Когда супруга вернулась, мужчина стал выяснять с ней отношения, и в пылу ссоры стал ее душить. Повалив женщину на землю, он стал сдавливать ее шею сильнее и кричал: «Убью, задушу!».

Через некоторое время мужчина опомнился, а женщина отделалась испугом и ссадинами на шее. На судебном заседании обвиняемый уверял, что очень любит свою супругу.

В качестве смягчающих обстоятельств он назвал беременность жены и наличие совместного трехлетнего ребенка. Кроме того, мужчина отметил, что он является единственным кормильцем в семье. К моменту начала разбирательства супруга его простила.

Суд вынес мужчине наказание в виде 8 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2,5 года. Известно, что барнаулец уже был судим за кражи и насилие. Если он совершит еще одно преступление в период испытательного срока, он наверняка отправится в колонию.

Справка

За истекший период 2018 года в Железнодорожном районе Барнаула сократилось число преступлений с 1507 до 1411 (на 6,4%).