5 апреля
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Происшествия

Барнаулец в страхе потерять дорогой автомобиль выплатил все алименты ребенку

Житель Барнаула погасил долг по алиментам, когда судебные приставы нашли его машину, сообщает управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю.

Деньги. Зарплата.
Деньги. Зарплата.
pexels.com

Барнаулец, скрывающий автомобиль, задолжал более 100 тыс. рублей по алиментным платежам. На требования судебных приставов оплатить долг он не реагировал.

Тогда ведомство предупредило должника, что с него могут взыскать движимое имущество. Однако требования в срок нерадивым отцом так и не были выполнены.

После этого имущество мужчины объявили в розыск — автомобиль нашли, составили акт описи и ареста.

Когда алиментщик понял, что действительно может лишиться дорогостоящего автомобиля, он незамедлительно оплатил всю сумму задолженности по алиментам перед своим ребенком, сообщает ведомство.

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