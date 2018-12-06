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Барнаулец лишился крупной суммы, когда хотел устроиться на работу

Житель Барнаула хотел устроиться на работу по объявлению из интернета и перевел мошенникам 13 тысяч рублей, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Работа.
Работа.
СС0

По предварительной информации, молодой человек нашел в интернете вакансию штукатура для проведения ремонтных работ в одном из учреждений города. Барнаулец позвонил по указанному в объявлении номеру и договорился о собеседовании.

Перед назначенной встречей лжеработодатель попросил потерпевшего пополнить счет нескольких телефонов. Житель Барнаула перечислил 13 тысяч рублей. После этого телефон мошенника оказался выключенным, а на месте собеседования не смогли помочь.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

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