Испортили праздник: жительницу Алтайского края обманули при аренде дома в городе-курорте

Бийчанка хотела через интернет арендовать дом в Белокурихе, чтобы отпраздновать там свой юбилей. Но потерпевшая наткнулась на мошенников и потеряла крупную сумму, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Женщина нашла в интернете объявление о сдаче в аренду двухэтажного дома в курортном городе Белокуриха. Выложенные на сайте фотографии коттеджа и интерьер комнат понравились бийчанке. Она позвонила по номеру, указанному на сайте.

На звонок ответила женщина и рассказала, что дом, действительно, сдают и в указанное время он будет свободен. Чтобы забронировать коттедж, потерпевшая перечислила 6 500 рублей. Однако когда она приехала в Белокуриху, чтобы предварительно осмотреть дом, по адресу оказалось другое строение.

После этого созвониться с женщиной, которая разместила объявление, не удалось. Полицейские выяснили, что номер зарегистрирован в Свердловской области. Сейчас устанавливают владельца банковского счета, на который бийчанка перечислила деньги.