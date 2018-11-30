На Алтае девушку обманули на крупную сумму при сдаче квартиры

Жительница Горно-Алтайска хотела сдать жилье, но наткнулась на мошенников. Потерпевшая лишилась 10 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.

По предварительной информации, 17-летняя девушка по просьбе родителей разместила в интернете объявление о сдаче квартиры в аренду.

Вскоре школьнице позвонил мужчина, который представился военнослужащим. Он рассказал, что желает снять жилье, а предоплату предложил перевести на карту и спросил ее номер. Получив данные, клиент вновь позвонил и сообщил о проблемах с переводом. Для решения вопроса незнакомец передал трубку другому абоненту, представившемуся сотрудником одного из банков.

Девушка действовала по инструкции специалиста и в банкомате перевела на чужой телефон 10 тысяч рублей. После поступления денег мужчина сообщил, что перезвонит в течение часа, но не сделал этого. Позже связаться со злоумышленником не удалось

Полицейские выяснили, что номер телефона, с которого звонил злоумышленник, зарегистрирован в Волгограде. Возбудили уголовное дело.