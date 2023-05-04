Барнаулец обнаружил возле кладбища чьи-то незахороненные кости

Барнаулец обнаружил возле Власихинского кладбища кости, похожие на человеческие. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».

По словам очевидца, он шел мимо Власихинского кладбища и вдруг наткнулся на чьи-то останки, похожие на человеческие.

«Возможно кто-то раскопал могилу», — предположил барнаулец.

«КП-Барнаул» обратился в пресс-службу Следкома, где им пояснили, что эксперты-криминалисты выезжают лишь в том случае, если пугающая находка находится в жилом секторе или есть подозрение на криминал.

В полиции отметили, что после сообщения СМИ, наряд выезжал на место. Ведется разбирательство.

Ранее барнаульцы пожаловались, что кто-то убивает диких уток на городском водоеме.