4 мая
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Происшествия

Барнаулец обнаружил возле кладбища чьи-то незахороненные кости

Барнаулец обнаружил возле Власихинского кладбища кости, похожие на человеческие. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».

Кости на Власихинском кладбище
Кости на Власихинском кладбище
Инцидент Барнаул

По словам очевидца, он шел мимо Власихинского кладбища и вдруг наткнулся на чьи-то останки, похожие на человеческие.

«Возможно кто-то раскопал могилу», — предположил барнаулец.

«КП-Барнаул» обратился в пресс-службу Следкома, где им пояснили, что эксперты-криминалисты выезжают лишь в том случае, если пугающая находка находится в жилом секторе или есть подозрение на криминал.

В полиции отметили, что после сообщения СМИ, наряд выезжал на место. Ведется разбирательство.

Ранее барнаульцы пожаловались, что кто-то убивает диких уток на городском водоеме.

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