Барнаулец попытался решить конфликт с женщиной перцовым баллончиком

Что не поделили жители города - неизвестно. На кадрах заметно, что прохожие пытались помочь пострадавшей. Затем приехала полиция.
Люди в комментариях делают предположения, что женщина могла сама спровоцировать мужчину.
Многие комментаторы, напротив, убеждены, что недопонимания нужно в любых обстоятельствах решать словами.
Впрочем, некоторые порадовались, что в руках у неизвестного был лишь перцовый баллончик, а не нож.
Ранее барнаульцы возмутились видео, на котором 12-летняя девочка распылила перцовый баллончик в лицо мужчине.