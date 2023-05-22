Барнаулец попытался решить конфликт с женщиной перцовым баллончиком

Неизвестный мужчина во время конфликта залил лицо женщины перцовым баллончиком. Все произошло на пр. Ленина, сообщают очевидцы в Telegram-канале " Инцидент Барнаул ".

Что не поделили жители города - неизвестно. На кадрах заметно, что прохожие пытались помочь пострадавшей. Затем приехала полиция.

Люди в комментариях делают предположения, что женщина могла сама спровоцировать мужчину.

Женщине распылили перцовый баллончик в лицо. "Инцидент Барнаул"

Многие комментаторы, напротив, убеждены, что недопонимания нужно в любых обстоятельствах решать словами.

Впрочем, некоторые порадовались, что в руках у неизвестного был лишь перцовый баллончик, а не нож.

Ранее барнаульцы возмутились видео, на котором 12-летняя девочка распылила перцовый баллончик в лицо мужчине.