Барнаулец вышел из тюрьмы и на следующий день совершил преступление

Рецидивист из Барнаула вышел из тюрьмы и вскоре ограбил человека. Теперь злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы, пишет прокуратура Алтайского края.

По данным следствия, барнаулец освободился 14 июня. На следующий день он выпил и пошел на улицу. У дома на Красноармейском проспекте злоумышленник встретил прохожего и попросил телефон, чтобы сделать звонок. После отказа он вырвал мобильный из рук потерпевшего и два раза ударил по лицу.

После этого мужчина забрал телефон LG и скрылся.

Напомним, ранее другого молодого барнаульца осудили сразу за четыре преступления. Три из них он совершил, пока находился в розыске из-за того, что не явился на оглашение приговора за грабеж