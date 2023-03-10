10 марта
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Происшествия

Барнаульская фирма не смогла оспорить взыскание в пользу студии известного российского дизайнера

С барнаульской фирмы взыскали 300 тыс. рублей в пользу студии Артемия Лебедева, сообщает «Банфакс».

Суд
Суд
СС0

Студия дизайнера подала иск в суд в августе 2022 года за незаконное использование их шрифта.

Барнаульская фирма «АС-Агро» использовала шрифт «Клементина» на упаковках яиц «Павловское».

Истец требовал взыскать миллион рублей с фирмы. Сам алтайский производитель полагал, что дизайнерам можно заплатить компенсацию в 10 тыс. рублей.

Фирма не смогла оспорить взыскание в 300 тыс. рублей. Решение суда вступило в законную силу 9 марта 2023 года.

Ранее мы рассказали, как студия Артемия Лебедева отсудила у алтайской компании 300 тыс. рублей за дизайн яиц.

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