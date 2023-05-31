Барнаульские пожарные эвакуировали пять человек из горящего дома

Пожар произошел в пятиэтажном доме на улице Георгия Исакова.
Возгорание началось в квартире на пятом этаже. Огонь охватил стены и повредил бытовую технику и личные вещи.
15 человек эвакуировались по лестничным маршам самостоятельно. Однако еще пять человек оказались в опасной зоне и не могли выйти из пожара самостоятельно.
На помощь были направлены звенья газодымозащитной службы - они спасли жильцов.
С огнем боролись 11 человек личного состава и три единицы техники. Площадь составила 5 кв. м.
"Причины пожара предстоит установить дознавателям ГУ МЧС России по Алтайскому краю", - сообщают в ведомстве.