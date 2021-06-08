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Происшествия

Барнаульские врачи отключили от ИВЛ одну из пострадавших на батуте девочек

Одну из девочек, которая пострадала на батуте в Барнауле, сняли с аппарата искусственной вентиляции легких, сообщил ТАСС со ссылкой на краевой минздрав.

Медицина. Лечение.
Медицина. Лечение.
pixabay.com

«Девочки, пострадавшие в результате происшествия у ТЦ „Район“, по-прежнему находятся в больницах Барнаула. Одна из них прооперирована, находится в больнице скорой медицинской помощи в состоянии средней степени тяжести. Она снята с ИВЛ», — сказали в пресс-службе ведомстве.

Вторая пострадавшая находится в стабильно тяжелом состоянии. Девочку перевели в психоневрологическое отделение краевого клинического центра охраны материнства и детства.

Ранее главврач Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи Андрей Макин рассказал, что у обеих девочек превалируют скелетные травмы. У одной сломано бедро, у другой — кости таза. При этом у обеих черепно-мозговые закрытые травмы.

ЧП произошло 30 мая. У ТЦ «Район» на Докучаево надувной аттракцион поднялся в воздух.

Две девочки трех и четырех лет упали с большой высоты на трамвайные пути.

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