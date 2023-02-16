16 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Барнаульским пожарным потребовалось полчаса, чтобы потушить пожар в частном доме

Пожар в частном доме на ул. Семипалатинская произошел в Барнауле в ночь на 16 февраля. Спасли троих человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Алтайскому краю.

Пожар.
Пожар.
unsplash.com

Сообщение в пожарную охрану пришло в 23:27.

На момент прибытия бригады из-под крыши деревянного дома шел дым, огонь мог распространиться дальше.

Газодымозащитники сразу направились внутрь для поиска людей. По словам службы, комнаты были сильно захламлены, «пищи» для огня было много.

«Из опасной зоны на свежий воздух бойцы вывели трех человек», — рассказал Константин Костин, начальник дежурной смены службы пожаротушения.

Чтобы потушить огонь, пожарным понадобилось около получаса. Площадь пожара составила примерно 60 кв. м.

Были задействованы 27 сотрудников и 7 единиц техники.

Ранее барнаульские пожарные спасли пять человек, в том числе ребенка из горящей квартиры.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость