Барнаульским пожарным потребовалось полчаса, чтобы потушить пожар в частном доме

Пожар в частном доме на ул. Семипалатинская произошел в Барнауле в ночь на 16 февраля. Спасли троих человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Алтайскому краю.

Сообщение в пожарную охрану пришло в 23:27.

На момент прибытия бригады из-под крыши деревянного дома шел дым, огонь мог распространиться дальше.

Газодымозащитники сразу направились внутрь для поиска людей. По словам службы, комнаты были сильно захламлены, «пищи» для огня было много.

«Из опасной зоны на свежий воздух бойцы вывели трех человек», — рассказал Константин Костин, начальник дежурной смены службы пожаротушения.

Чтобы потушить огонь, пожарным понадобилось около получаса. Площадь пожара составила примерно 60 кв. м.

Были задействованы 27 сотрудников и 7 единиц техники.

Ранее барнаульские пожарные спасли пять человек, в том числе ребенка из горящей квартиры.