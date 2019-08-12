Барнаульский бизнесмен обналичил 43 млн рублей по преступной схеме

35-летний предприниматель из Барнаула придумал преступный план и «наварился» почти на 4 млн рублей. Правоохранители его разоблачили и выяснили, что ранее мужчина уже нарушал закон.

Обвиняемый совершал незаконные банковские операция без специального разрешения и лицензии, рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю. Для этого привлекал на счета сторонних юридических лиц, безналичные деньги, которые принадлежали его клиентам, после чего обналичивал деньги.

За услуги он получал 9% от суммы привлеченных средств.

Всего с октября 2012 по август 2013 года мужчина обналичил не менее 43 млн рублей, принадлежащих его клиентам, получив за данные услуги более 3 млн 870 тысяч рублей.

Обвиняемый вину признал. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности и был признан виновным в покушении на дачу взятки.

Материалы уголовного дела направили в суд.