Барнаульский предприниматель пытался дать взятку полицейскому

По данным следствия, в конце февраля 2018 года инспектору отдела полиции по Индустриальному району поступила информация о том, что продавец торгового павильона нарушает правила продажи спиртосодержащей жидкости. Инспектор вызвал владельца магазина в свой рабочий кабинет. Чтобы избежать административной ответственности, предприниматель предложил полицейскому взятку, но тот отказался.
Уголовное дело передано в суд.
Ранее altapress.ru писал о том, что в Бийске сотрудника ДПС обвиняют в получении взятки в крупном размере. По данным следствия, 15 мая 2018 года в Бийске обвиняемый дежурил и остановил два автомобиля КАМАЗ с прицепами, груженными ломом черного металла.
В ходе проверки документов полицейский выявил, что у обоих водителей нет соответствующей категории в водительском удостоверении. Чтобы не привлекать к ответственности нарушителей, сотрудник ДПС предложил водителям дать ему 30 тыс. рублей