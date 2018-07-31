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Барнаульский предприниматель пытался дать взятку полицейскому

В Барнауле 46-летнего индивидуального предпринимателя обвиняют в попытке дать взятку сотруднику полиции, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Деньги.
Деньги.

По данным следствия, в конце февраля 2018 года инспектору отдела полиции по Индустриальному району поступила информация о том, что продавец торгового павильона нарушает правила продажи спиртосодержащей жидкости. Инспектор вызвал владельца магазина в свой рабочий кабинет. Чтобы избежать административной ответственности, предприниматель предложил полицейскому взятку, но тот отказался.

Уголовное дело передано в суд.

Ранее altapress.ru писал о том, что в Бийске сотрудника ДПС обвиняют в получении взятки в крупном размере. По данным следствия, 15 мая 2018 года в Бийске обвиняемый дежурил и остановил два автомобиля КАМАЗ с прицепами, груженными ломом черного металла.

В ходе проверки документов полицейский выявил, что у обоих водителей нет соответствующей категории в водительском удостоверении. Чтобы не привлекать к ответственности нарушителей, сотрудник ДПС предложил водителям дать ему 30 тыс. рублей

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