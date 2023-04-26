26 апреля
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Происшествия

Барнаульский водоканал прокомментировал скандальную ситуацию с нечистотами в реке

Барнаульцы пожаловались на утечку в реку Пивоварка сточных вод из-за прорыва канализации. Однако сеть, на которой произошла утечка, не находится на обслуживании барнаульского водоканала.

Барнаульский водоканал.
Барнаульский водоканал.
Администрация Железнодорожного района г. Барнаула

Напомним, что жители по ул. Силикатная заметили загрязнение воды в реке 13 апреля. С помощью безопасного реактива «Уранин-А» они проверили, что нечистоты попадают в реку из канализации.

Жители обратились с проблемой в администрацию Железнодорожного района.

Власти, в свою очередь, обратилась к барнаульскому водоканалу.

Поэтому 25 апреля сотрудники предприятия выехали на место и провели необходимые работы для прочистки бесхозного участка канализационной сети.

Ранее спасти Обь от неутешительной масляно-бензиновой картины призвала алтайская актриса.

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