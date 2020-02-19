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Происшествия

Барнаульский врач не испугался «московской комиссии»

Врачу одной из больниц Барнаула сообщили, что скоро в учреждение нагрянет комиссия из Москвы, чтобы проверить пожарную безопасность. За то, чтобы все прошло хорошо, нужно было заплатить крупную сумму.

Врач. Лаборатория.
Врач. Лаборатория.
открытые источники в интернете

Звонивший назвался представителем одной из организаций Барнаула. По его словам, для успешного прохождения проверки и положительных отзывов необходимо подготовить встречу и дорогие подарки.

«Для удобства и оперативности потерпевшему предложили подъехать в один из магазинов и передать курьеру денежные средства в размере 80 000 рублей. Потерпевшему данный звонок показался подозрительным, он обратился в органы внутренних дел», — рассказали в ГУ МВД по Алатйскому краю.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «попытка мошенничества», устанавливаются личности подозреваемых.

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