Барнаульский врач не испугался «московской комиссии»

Звонивший назвался представителем одной из организаций Барнаула. По его словам, для успешного прохождения проверки и положительных отзывов необходимо подготовить встречу и дорогие подарки.
«Для удобства и оперативности потерпевшему предложили подъехать в один из магазинов и передать курьеру денежные средства в размере 80 000 рублей. Потерпевшему данный звонок показался подозрительным, он обратился в органы внутренних дел», — рассказали в ГУ МВД по Алатйскому краю.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «попытка мошенничества», устанавливаются личности подозреваемых.