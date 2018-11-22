Барнаульца обвиняют в растлении 11-летней подруги дочери

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 64-летнего жителя Барнаула. Его обвиняют в надругательстве над ребенком, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, в 2017 году мужчина познакомился с 11-летней подругой дочери. Он вошел в доверие к ребенку и несколько раз катал девочку по городу на машине, кормил в кафе быстрого питания, возил на озеро.

«При этом он нередко показывал ей видеоролики порнографического характера, вел разговоры на тему сексуальных отношений, а также совершал в отношении нее иные действия сексуального характера» , — отмечают в ведомстве.

Во время расследования уголовного дела барнаулец не признал свою вину. Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело направили в суд.