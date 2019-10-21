Барнаульца оштрафовали за видео в соцсети, впоследствии признанное экстремистским

Центральный райсуд оштрафовал барнаульца Александра Г. за публикацию в соцсети экстремистского видеоролика. Оштрафованный заявил, что видео размещено на страничке ещё до включения его в перечень экстремистских материалов, а о самом факте включения он не имел представления. Однако для судьи этот довод оказался неубедительным.

Почему он виноват

Александр Г., разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» видеоматериал, включенный Октябрьским районным судом г. Владимир (!) в федеральный список экстремистских материалов.

Доступ к странице Александра не ограничен — значит, он допустил массовое распространение экстремистских материалов, полагали в полиции, которая и выявила это нарушение. Тем самым барнаулец нарушил закон «О противодействии экстремистской деятельности».

Дата не имеет значения

Александр не отрицал, что запостил видеоролик у себя странице. Но вину свою не признал.

Он сказал, что видео было размещено до признания его экстремистским. И он просто не мог знать, что Октябрьский райсуд Владимира признал видеоролик экстремистским. Намерений целенаправленно распространять информацию у него не было.

Соцсети. СС0

Однако, по мнению судьи Центрального райсуда Барнаула Ольги Кайгородовой, на квалификацию содеянного это обстоятельство не влияет.

Ведь «на момент выявления правонарушения указанный материал в федеральный список был включен, с Интернет-страницы удален не был, следовательно, имело место хранение материала с целью массового распространения».

Александра признали виновным в административном правонарушении по ст. 20.29 КоАП РФ

Смягчающие обстоятельства

За подобное нарушение предусмотрен штраф — от 2 до 5 тыс. рублей. Однако в суде отметили, что Александр Г. занимается общественно полезной деятельностью, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка. Поэтому его оштрафовали на 1 тыс. рублей.

Решение было вынесено в октябре, информации об обжаловании пока нет. Штраф следует уплатить в адрес отделения полиции № 5 УМВД по Барнаулу.

В соцсетях жестко высмеивают алтайские дела об интернет-экстремизме. опубликовано на twitter.com

Грехи молодости

Надо сказать, что чуть больше года назад Барнаул стали называть «столицей экстремизма» и «городом экстремистской славы», так как за короткое время сразу трое его жителей стали фигурантами уголовных дел за посты в соцсетях. И информация об этих людях широко распространилась.

В дальнейшем статью УК РФ, по которой их привлекли к уголовной ответственности, частично декриминализировали. Но выявлять распространителей материалов, признанных экстремистскими, естественно, продолжают.

Чуть раньше мы рассказывали о ситуации, сходной с историей Александра Г. Барнаулец Олег Григорьев сообщил, что его вызвали на беседу в ФСБ из-за видеоролика, который он разметил еще в 2011 году и даже не помнит, о чем речь. В дальнейшем Григорьева оштрафовали на 1 тыс. рублей — так сказать, «осудили за грехи молодости».

Видеоролик был посвящен обещаниям «Единой России».