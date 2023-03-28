Барнаульца приговорили к 14 годам колонии за сожжение соседки

Мужчина убил свою соседку. За это он получил 14 лет колонии, сообщает следственный комитет Алтайского края.

В ходе следствия мужчина вину в содеянном признал. Суд назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

Напомним, что трагедия произошла в ноябре 2022 года в одной из коммунальных квартир в Барнауле.

Обвиняемый пил алкоголь в компании знакомых. Среди них была женщина, которая, по словам мужчины, похитила у него деньги.

В ходе вечера мужчина вновь стал требовать вернуть украденное. Затем он вылил на ее голову спиртосодержащую жидкость и поджег.

Потушить вспыхнувшую женщину помогли соседи, а преступник лишь стоял в стороне и смотрел. Потерпевшая скончалась в реанимации с ожогами третьей степени.

Ранее пожилая женщина из Санкт-Петербурга забила мужа сковородкой до смерти.