20 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Барнаульца приговорили к 16 годам лишения свободы за планирование терактов

Первый Восточный окружной военный суд приговорил жителя Барнаула к 16 годам лишения свободы. Он занимался изготовлением взрывчатых веществ и планировал теракты на объектах социальной сферы. Об этом сообщает «ТАСС».

Изготовление бомбы
Изготовление бомбы
freepik.com

22-летнего барнаульца признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств»), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств»).

Суд установил, что в 2021 году мужчина научился самостоятельно изготавливать взрывчатые вещества и взрывные устройства и сделал их у себя дома кустарным способом. С их помощью он планировал осуществить теракты на объектах социальной сферы.

Изготовленные им взрывчатка и специализированные детонационные устройства изъяты в ходе обыска сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю. Подсудимый полностью признал вину.

По итогам рассмотрения дела виновному назначили наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Последующее наказание — в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 120 тыс. рублей и ограничением свободы на один год.

Ранее многодетный отец устроил серию лжеминирований, чтобы не остаться без квартиры.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость