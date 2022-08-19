Барнаульца приговорили к 16 годам лишения свободы за планирование терактов

Первый Восточный окружной военный суд приговорил жителя Барнаула к 16 годам лишения свободы. Он занимался изготовлением взрывчатых веществ и планировал теракты на объектах социальной сферы. Об этом сообщает « ТАСС ».

22-летнего барнаульца признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств»), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств»).

Суд установил, что в 2021 году мужчина научился самостоятельно изготавливать взрывчатые вещества и взрывные устройства и сделал их у себя дома кустарным способом. С их помощью он планировал осуществить теракты на объектах социальной сферы.

Изготовленные им взрывчатка и специализированные детонационные устройства изъяты в ходе обыска сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю. Подсудимый полностью признал вину.

По итогам рассмотрения дела виновному назначили наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Последующее наказание — в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 120 тыс. рублей и ограничением свободы на один год.

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