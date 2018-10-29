Барнаульцам несколько лет продавали авиабилеты по завышенным ценам

В Барнауле агента одной из городских авиакасс обвиняют в мошенничестве, пишет пресс-служба алтайского ЛУ МВД России.

Факт хищения денег выявили в мае 2018 года. Во время расследования установили, что подозреваемая специально завышала стоимость авиабилетов, а также суммы агентских сборов. Злоумышленница оформляла и выдавала пассажирам подложные электронные билеты, квитанции и кассовые чеки.

Чтобы скрыть преступную деятельность, женщина предоставляла в бухгалтерию компании отчетную документацию с фактической стоимостью проданных билетов, — отмечают в ведомстве.

По данным следствия, в результате мошеннических действий агента в период с 2014 по 2017 годы потерпевшим причинили ущерб на сумму около 0,5 млн рублей.

Жительнице Барнаула грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до 6 лет.