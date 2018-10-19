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Железная леди: во время пожара в самолете Меланья Трамп не закатила истерику

Президент США Дональд Трамп высоко оценил поведение своей жены Меланьи во время задымления на борту самолета, когда произошло возгорание.

Самолет.
Самолет.
открытые источники (CC0)

Трампу позвонили и доложили о ЧП. На другом конце сказали: «Сэр, ваша жена в воздухе, на борту пожар», на что он взволнованно ответил: «Не говорите мне это, не говорите».

Когда пилоты быстро и аккуратно посадили самолет, президент спросил, как Меланья перенесла происшествие, испугалась ли, пишет РИА Новости.

«Нет, сэр. Она была так спокойна, что мы не могла поверить в это. У всех были полотенца с водой на лице, и я бы, наверное, тоже так сделал, а она просто сидела. Она прекрасная первая леди», — приводит полученный ответ RT.

Самолет с первой леди США совершил экстренную посадку на авиабазе Эндрюс в Мэриленде, пишет ura.ru. Причиной стали технические неполадки.

Обстановка в самолете

На борту самолета внезапно появились дым и запах гари. Из-за этого лайнер вернулся на авиабазу вскоре после вылета в Филадельфию. Сопровождавшим Меланью Трамп журналистам выдали мокрые полотенца, чтобы они могли дышать через них при слишком сильном запахе.

Жена американского президента планировала провести в Филадельфии встречу с детьми. Никто из пассажиров в результате произошедшего не пострадал.

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