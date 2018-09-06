Вечное хранение: у перевала Дятлова нашли обломки самолета

В 20 км к югу от перевала Дятлова обнаружили разбитый самолет Як-12. Вместе с группой туристов его нашел профессиональный екатеринбургский путешественник, оператор, альпинист и рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Владимир Рыкшин.

Он рассказал, что еще несколько лет назад остов этого самолета заметил другой уральский путешественник-экстремал Андрей Иванов. В этом году у Рыкшина появилась возможность исследовать находку при помощи экспедиционного отдела Свердловского отделения Русского географического общества.

Горная тундра

Путешественник отметил, что радиационный фон возле самолета оказался в норме. О судьбе воздушного судна альпинист узнал из публикации в журнале, пишет ura.ru.

«В разделе курьезов журнала „Уральский следопыт“ за 1971 году мы нашли заметку о севшем на гору <Гумпкапай> самолете с двумя работниками метеослужбы. На их счастье, летчику удалось с большим трудом посадить самолет на заснеженный горный склон. А выбираться пришлось пешком четверо суток, поскольку вертолеты из-за метели не летали. Самолет же остался на вечное хранение среди горной тундры», — пояснил Рыкшин.

Падение ракеты

Вот что рассказывал путешественник летом 2017 года о своем будущем фильме о перевале Дятлова: «Планируется посетить знаменитое Полуночное железо-марганцевое месторождение с которым связана загадка пропавших бомбардировщиков люфтваффе, пытавшихся в 1942 году разбомбить обогатительную фабрику в Полуночном. Будут обследоваться остатки зон Ивдельлага, места падения двух самолетов радиационной разведки в районе хребта Чистоп и 20 км южнее перевала Дятлова».

По мнению Рыкшина, онитакже связаны с загадкой перевала и до сих пор имеют повышенный радиоактивный фон неизвестного происхождения. Будет уточняться место падения ракеты, по мнению путешественника, ставшей причиной гибели туристов.

Ранее сообщалось, что участники экспедиции на перевал Дятлова доставили в Екатеринбург металлическую деталь размерами метр на метр, найденную в районе места происшествия, случившегося в 1959 году. О находке сообщил руководитель фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич.

Гибель летчика

Ранее Рыкшин находил в окрестностях перевала Дятлова остатки аналогичного разбитого самолета. Инцидент произошел еще в 1960-х годах. Вероятнее всего, что этот самолет пилотировал летчик Патрушев, принимавший участие в поисках группы Дятлова, пишет znak.com. До своей гибели Патрашев успел сказать близким, что ему удалось разгадать тайну гибели студентов в феврале 1959 года. Причины гибели самого летчика так и остались неизвестны.

Тайна перевала

Группа туристов под руководством студента Уральского политехнического института (УПИ, ныне УрФУ) Игоря Дятлова 2 февраля 1959 года пропала в горах Северного Урала.

Через несколько дней поисковой операции на склоне горы Холатчахль были найдены разрезанная палатка и пять тел туристов, а еще четверых нашли лишь через два месяца под снегом.

У погибших было множество необъяснимых травм, на одежде обнаружили радиацию. Материалы уголовного дела долгие годы были засекречены. Причина случившегося до сих пор неизвестна. Рыкшин давно занимается сбором фото- и видеоматериалов для фильма о загадке перевала Дятлова.