Барнаульцам угрожают заварить неухоженные погреба

Рядом с барнаульскими многоэтажками появились объявления о необходимости ухода на уличными погребами, сообщает "Инцидент Барнаул".

На тексте объявления сказано, что погреба нужно очистить от мусора, веток и травы. Если этого не сделать, хозяев оформят на административную комиссию. А если владельцев погреба не найдут - его заварят.

Автор сообщения отметил, что раньше за погребами ухаживали дворники, однако теперь это забота жильцов. Также он поинтересовался, насколько такие угрозы законны.

В комментариях отметили, что замечали аналогичные объявления по разным адресам.

Ранее на градсовете Барнаула 4 мая обсудили кое-что интересное.