5 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Барнаульцам угрожают заварить неухоженные погреба

Рядом с барнаульскими многоэтажками появились объявления о необходимости ухода на уличными погребами, сообщает "Инцидент Барнаул".

Объявление.
Объявление.
"Инцидент Барнаул"

На тексте объявления сказано, что погреба нужно очистить от мусора, веток и травы. Если этого не сделать, хозяев оформят на административную комиссию. А если владельцев погреба не найдут - его заварят.

Автор сообщения отметил, что раньше за погребами ухаживали дворники, однако теперь это забота жильцов. Также он поинтересовался, насколько такие угрозы законны.

В комментариях отметили, что замечали аналогичные объявления по разным адресам.

Ранее на градсовете Барнаула 4 мая обсудили кое-что интересное.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость