Четырехкомнатную квартиру рядом с парком "Изумрудный" продают за 23 млн рублей в Барнауле. Она находится на Комсомольском проспекте, 122Вк4.

Головокружительную четырешку рядом с парком "Изумрудный" продают за 23 млн рублей в Барнауле

Площадь четырешки составляет 129,4 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь 177 тыс. рублей.

Квартира находится на 13 этаже из 23-х в ЖК "Две эпохи". Владельцы отмечают хорошую звукоизоляцию стен и высокие потолки в 2,9 м.

В комнатах квартиры сделали дизайнерский ремонт и оформили их в светлых тонах. В гостиной установили круговую систему освещения. От этого может ненароком закружиться голова.

Гостиная совмещена с кухней. Здесь оформлена обеденная зона, а также домашний кинотеатр с большим диваном. В прихожей есть отдельная гардеробная комната.

В квартире три спальни - взрослая и две детские. В каждой из них есть выход на лоджию. А в родительской комнате установлены панорамные окна.

Дополнительно в квартире есть две ванные комнаты. В одном из них оборудована прачечная.

Рядом с домом расположены вузы, школы, детские сады, больницы и магазины. А также в шаговой доступности парк "Изумрудный".