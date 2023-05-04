Огромный коттедж, которых похож на крепость, продают за 39,5 млн рублей в Алтайском крае. Он находится в Первомайском районе, селе Фирсово, на улице Фирсова Слобода, 49.

Коттедж поистине огромный. Его площадь составляет 409,8 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь немало — 96 тыс. рублей.

Дом построили в 2012 году. В его основу заложили силикатный кирпич и сделали облицовку декоративным камнем.

У коттеджа удобное расположение. Он находится в 20 минутах езды до центра Барнаула. И стоит на тупиковой улице — хозяев не будут тревожить проезжающие мимо машины.

Рядом с домом расположен пруд. Там же находится детская площадка.

В коттедже — два этажа, а также подвал и небольшой спортзал. К дому пристроены два гаража — теплый и холодной на несколько машин. Также есть баня с оборудованной зоной для отдыха и барбекю.

Участок занимает 15 соток. Владельцы сделали ровный газон, высадили голубые ели и выложили тротуарную плитку. Для посадок сделаны аккуратные грядки.

В селе есть магазины, детский сад, школа, церковь и элитный конно-спортивный клуб.