3 мая
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Недвижимость

Словно из сказки. Бревенчатую избушку продают за 17 млн рублей за Барнаулом

Большой деревянный дом, полностью построенный из бревен, продают за 17 млн рублей за Барнаулом. Он находится в поселке Солнечная поляна на Лиственничной улице.

Бревенчатую избушку продают за 17 млн рублей за Барнаулом
Бревенчатую избушку продают за 17 млн рублей за Барнаулом
Авито

Дом просторный — его площадь составляет 157 кв. м. Один «жилой квадрат» обойдется будущему владельцу в 108 тыс. рублей.

Избушка построена из двух видов деревьев. Нижний слой составляет лиственница, все остальное — кедр.

На первом этаже дома находится просторная прихожая, гостиная с камином, кухня, спальня и туалет с душем.

Из кухни есть выход на большую террасу, а из прихожей можно выйти в гараж. Над ним расположен чердак. Его удобно использовать для хранения.

Второй этаж занимают спальня, санузел и гардеробная.

Дополнительно на участке есть второй, гостевой дом, тоже построенный из бревен. Здесь есть кухня-гостиная, баня, спальня и рабочий кабинет.

Участок довольно большой — 13,5 соток. Он украшен декоративными и плодовыми деревьями.

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