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Происшествия

25 барнаульцев 1 апреля пошли в полицию из-за подозрительных звонков

За сутки, 1 апреля, только в отделы полиции по Барнаулу обратились 25 человек, которым поступили звонки с требованием денег. Об этом рассказали в краевом главке МВД.

Пенсионер. Пенсия.
Пенсионер. Пенсия.
СС0.

Большинство из тех, кому поступили звонки по традиционной схеме «Ваш родственник попал в ДТП», не отреагировали на них. Но шестеро пенсионеров все же отдали свои сбережения (от 100 до 600 тысяч рублей) мошенникам.

В каждом случае к введенным в заблуждение старикам за деньгами прибывают курьеры.

Перед этим жертвам звонят на домашние телефоны, говорят, что родственник попал в ДТП, сбил человека, перешел на красный, попал в больницу и просят деньги. Называются различные суммы от ста тысяч до миллиона рублей.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют не реагировать, не отдавать деньги, перезванивать родным.

По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Их расследование стоит на личном контроле начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенанта полиции Андрея Подоляна.

Ранее стало известно, что самая частая проблема, с которой в 2021 году к уполномоченному по правам человека в Алтайском крае Борису Ларину обращались люди, касается действий сомнительных организаций с услугами по перерасчету пенсий.

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