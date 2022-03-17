«Мебельщика Валеру» в Барнауле закрыли в СИЗО

Уголовное дело о мошенничестве возбудили еще осенью, но, по данным источника, за это время Шелбогашева опросили всего один раз, обвинений ему не предъявляли и меру пресечения не избирали.

Мебельщик успел обмануть новых клиентов даже в Новосибирской области.

«Сейчас дело на контроле у прокурора. Шелбогашев — в СИЗО, пока до 28 марта. Но, очевидно, срок продлят. По крайней мере, сейчас он уже не сможет подыскать новых жертв», — сообщают «Вести».

Как уже ранее писал altapress.ru, осенью 2021 года купившие мебель у молодого барнаульского предпринимателя Валерия обратились в полицию. Пострадавшие клиенты либо вообще не получили никакой мебели, либо им привезли голые коробки.

Кстати, на базе образовательного учреждения № 274 ФСИН России при ЛИУ № 1 в Барнауле стартовало обучение по профессии «Сборщик изделий мебели из древесных материалов». После обучения осужденные могут трудоустроиться на мебельный участок колонии.