17 марта
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Происшествия

«Мебельщика Валеру» в Барнауле закрыли в СИЗО

Валерия Шелбогашева, больше известного в Барнауле как «мебельщик Валера», арестовали, сообщают «Вести Алтай».

Диван. Мягкая мебель.
Диван. Мягкая мебель.
CC0

Уголовное дело о мошенничестве возбудили еще осенью, но, по данным источника, за это время Шелбогашева опросили всего один раз, обвинений ему не предъявляли и меру пресечения не избирали.

Мебельщик успел обмануть новых клиентов даже в Новосибирской области.

«Сейчас дело на контроле у прокурора. Шелбогашев — в СИЗО, пока до 28 марта. Но, очевидно, срок продлят. По крайней мере, сейчас он уже не сможет подыскать новых жертв», — сообщают «Вести».

Как уже ранее писал altapress.ru, осенью 2021 года купившие мебель у молодого барнаульского предпринимателя Валерия обратились в полицию. Пострадавшие клиенты либо вообще не получили никакой мебели, либо им привезли голые коробки.

Кстати, на базе образовательного учреждения № 274 ФСИН России при ЛИУ № 1 в Барнауле стартовало обучение по профессии «Сборщик изделий мебели из древесных материалов». После обучения осужденные могут трудоустроиться на мебельный участок колонии.

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