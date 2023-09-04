Барнаульцев напугал мощный хлопок посреди ночи.

Ночью в районе пересечения улиц Энтузиастов и 65 лет Победы раздался громкий хлопок, похожий на взрыв. Люди напуганы и гадают, что это было.
Ранее сообщалось, что мощный взрыв прогремел в Сергиевом Посаде.
Мощный взрыв разбудил жителей Барнаула, передают в сообществе "В КУРСЕ 22".
Ночью в районе пересечения улиц Энтузиастов и 65 лет Победы раздался громкий хлопок, похожий на взрыв. Люди напуганы и гадают, что это было.
Ранее сообщалось, что мощный взрыв прогремел в Сергиевом Посаде.
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