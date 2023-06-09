9 июня
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Происшествия

Жители Бийска услышали серию взрывов над городом

Над Бийском прогремела серия взрывов утром июня. "Бийский рабочий" выяснил, что стало причиной шума.

Бийск. Памятник Ленину.
Бийск. Памятник Ленину.
Ирина Пергаева.

Бийчане услышали громкие звуки, напоминающие взрывы, около 11 часов утра.

Единая дежурно-диспетчерская служба управления ГОЧС Бийска заявила, что это проводят плановые мероприятия предприятия обороны. На ФНПЦ «Алтай» шла утилизация отходов продукции, добавляет "Бийский рабочий".

Издание отмечает, что громкие хлопки часто раздаются в районе АБ. Однако на этот раз шум дошел до Зеленого Клина, Мочища и даже Заречья.

Некоторые очевидцы сообщают, что в их домах дрожали окна.

Ранее вода принесла тело мужчины к понтонному мосту в Бийске.

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