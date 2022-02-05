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Происшествия

Барнаульцы продолжают обманываться в надежде на заработок

Жители Барнаула продолжают становиться жертвами мошенников. На днях в полицию обратилась 66-летняя женщина, которая решила заработать на инвестициях, но прогадала.

Инвестиции.
Инвестиции.
СС0

В поисках дополнительного заработка она оставила свои данные на инвестиционной платформе, рекламу которой увидела в одной из социальных сетей.

Затем с пенсионеркой связалась женщина, якобы брокер, которая пообещала высокий заработок до тысячи долларов в день.

«Женщина решила полностью довериться брокеру, в результате чего неоднократно пополняла свой счет, вложив, таким образом, более 900 000 рублей», — рассказывают в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В полицию заявительница обратилась после того как попыталась вывести деньги со счета, но ее куратор перестала выходить на связь.

В полиции напоминают: многочисленные организации предлагают услуги по управлению инвестициями и брокерским онлайн-услугам, но среди них встречаются и мошенники, которые всеми силами стремятся вытянуть как можно больше денег из доверчивых граждан, поверивших в возможность быстрого обогащения.

Перед тем, как вкладывать деньги, обязательно изучайте отзывы о данном онлайн-брокере, попросите показать его лицензию на оказываемые услуги, рекомендуют в МВД.

Ранее в ЦБ рассказали, как защититься от мошенников, убеждающих брать кредиты.

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